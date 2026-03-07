プレミアム感すごくない！？【セブン-イレブン】ちょこっと贅沢感がうれしい「チョコアイス」

寒い日に暖房がきいた部屋でアイスクリームを食べる、ちょっとした贅沢感を楽しむ人も多いのでは。そんな“ちょこっと贅沢”な気分を盛り上げてくれそうな、【セブン-イレブン】の「チョコアイス」にフォーカス。鎌倉発のチョコレートブランド【CHOCOLATE BANK（チョコレートバンク）】監修という、プレミアムな新作アイスクリームは、自分へのご褒美に選ぶのも良さそう。数量限定発売とのことなので、見かけたら迷わずゲットした方がいいかも。

ホワイトショコラのアイスクリーム

CHOCOLATE BANK監修の「CHOCOLATE BANK ワッフルコーン ホワイトショコラ＆カカオフルーツ」。ホワイトショコラをベースにしているため、色は白。まろやかな甘さが楽しめそうです。インスタグラマー@iceke361さんは、「カカオフルーツをアイスとソース両方に使うなんて！！」と驚きのコメントを投稿。プレミアムな仕上がりに期待が高まります。

カカオフルーツの酸味が楽しめる

セブン-イレブンのプレスリリースによると、「『カカオフルーツ』は、チョコレートの原料となるカカオ豆を包んでいる白い果肉（カカオパルプ）のこと」なのだそう。さらに「さわやかな酸味が特長」ともあり、「チョコアイス」と聞いてイメージする味とは異なる風味を楽しめそうな予感。@iceke361さんも、「濃厚なホワイトショコラとソースの爽やかさの計算されたバランスは流石」と感想を投稿しています。

チョコ × バナナもプレミアム感アップ

こちらもCHOCOLATE BANKが監修した「CHOCOLATE BANK パフェアイス ショコラ＆完熟バナナ」。インスタグラマーの@miki__iceさん曰く「CHOCOLATE BANKのチョコレート原料を2種類使用したチョコレートアイスと、完熟バナナピューレを配合したバナナアイスを組み合わせ、チョコレートソースとバナナ果肉ソースもトッピング！」とのこと。チョコ × バナナというお馴染みの組み合わせも、プレミアム感がグッとアップ。アーモンドのトッピングでさらに特別な風味を楽しめそう。

層ごとに変化する味をじっくり楽しんで

「CHOCOLATE BANK パフェアイス ショコラ＆完熟バナナ」の断面部分にも注目。ぷっくりと盛られたアイスやトッピングが見た目にも美味しそう。中は層ごとに異なるソースやアイスが重なっている贅沢感も相まって、最後まで飽きずに食べ切れそうです。自宅でじっくりと味わいたくなるようなプレミアム感のあるアイスクリームは、大人のおやつタイム用にぜひ選んでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iceke361様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino