『地味ボブ → 抜け感ボブ』ならコレ！【40・50代】長さそのままでもOK♡「こなれレイヤー」

地味見えしがちなボブは、レイヤーを入れて抜け感をプラスするのがおすすめ。長さはそのままに印象をチェンジできるので、髪を伸ばしたい人にもおすすめです。今回は、40・50代におすすめな「こなれレイヤーヘア」をピックアップ。今っぽさと上品さを両立できるヘアスタイルを見ていきましょう。

スタイリングしやすい外ハネボブ

レイヤーで毛先に動きをプラスしたボブスタイル。肩の位置で自然に外ハネするので毎日のスタイリングもラクになりそうです。@kitadani_koujiroさんは「結んでも良し、ワンカールでもお洒落」とコメント。いざという時に結べるのも嬉しいポイントです。

ふんわりとしたボリューム感が若見えしそう

こちらは、トップのレイヤーによってまとまり感が演出されたレイヤーボブ。@ofuke_akifumicasiiさんは「肩口まで伸びたけど跳ねてまとまらない方には外はねくびれボブ」とコメントしていて、扱いやすい仕上がりになっています。ふんわりとしたボリューム感があり、ペタンコ髪が気になる大人女性にもぴったりです。

柔らかい質感のウェーブボブ

こちらのボブは、柔らかな毛流れが女性らしい雰囲気。さりげないレイヤーがこなれ感をプラスしています。透明感のあるカラーを組み合わせることで、軽やかさが引き立っているのがポイント。触りたくなるような質感が魅力です。

上品な印象を与えるボブレイヤー

こちらは@yussy3さんが「透明感溢れる柔らかカラーのボブレイヤー」と紹介しているヘアスタイル。トップを長めに残してレイヤーを入れて、上品な印象に仕上げています。きちんと感のあるヘアスタイルなので、オフィスシーンにもマッチしそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。



※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@ofuke_akifumicasii様、@urano_kazuyuki様、@yussy3様のInstagram投稿をご紹介しております。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri