「体のライン拾いにくい！」【グローバルワーク】40・50代に似合う「スッキリ見えパンツ」

下半身のスッキリ見えを狙えるパンツがあれば、自然と出番が多くなりそう。大人コーデにも合わせやすいデザインを見つけるなら【グローバルワーク】をチェックしてみて。今回紹介するのは、程よいゆとりのあるシルエットで下半身のラインを拾いにくい「スッキリ見えパンツ」。複数の機能性を備えているのも魅力です。

縦ライン強調でスタイルアップが狙える

【グローバルワーク】「スッキリイージーパンツ」\3,990（税込）

「広がりすぎないシルエットで体のラインは拾いにくくバランス良く穿きやすい」とスタッフさんも太鼓判を押すパンツ。杢調の生地で高見えし、オンオフ問わず使えそうです。ウエストゴムで楽さのあるイージーパンツながらも、センタープレスで縦ラインを強調し、スッキリ見えやすいのがポイント。防シワ・吸水速乾・UVカット・2WAYストレッチ・イージーケアと機能性優秀なアイテムです。

甘トップスと合わせる大人のきれいめカジュアル

ボリュームブラウスやフリンジビスチェなど、やや甘めのトップスとも好相性な「スッキリイージーパンツ」。こちらの杢ブラウンなら、春らしい白系カラーとも洗練されたコントラストに。カジュアルにも着こなしやすいパンツなので、スウェットシャツやスニーカー合わせもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M