「それどこの！？」って聞かれちゃうかも♡【3COINS】可愛くて便利！「ティッシュケース」

外出時に持ち歩くと便利な「ティッシュケース」は、オンでもオフでも使えるように高見えするデザインだと嬉しいもの。【3COINS（スリーコインズ）】では、そんな要望にぴったり合うティッシュケースを販売中です。今回は、おしゃれで高見えし、使いやすいという、三拍子が揃ったティッシュケースを紹介します。

コスパ良し！ ごみ入れとしても使えるティッシュケース

キャメルカラーの合皮とゴールドカラーの金具で高見えすること間違いなしと言えそうな「携帯用ダストポーチ」。ポーチの背面がポケットティッシュ入れになっており、ポーチの上部にあるバネ口を広げればごみ入れとしても使えます。公式オンラインストアによると「内側生地は引き出して軽く手洗いができるので衛生的」「撥水なのでウェットティッシュも安心して捨てられます」とのこと。\330（税込）という手ごろな価格も嬉しいポイント。

折りたたみタイプでコンパクトに

バッグの持ち手につけても邪魔にならない小さいサイズが特徴の「コンパクトティッシュケース」。ケース内部にポケットティッシュをセットしたら、二つ折りにしてスナップボタンで留めることで、コンパクトに。一見、ティッシュケースには見えないので、キレイめなバッグに付けても違和感はなさそう。カラビナ付きで、バッグ、リュック、スマホなど、さまざまな持ち物に取り付けられます。こちらも、\330（税込）で販売しています。

今のシーズン、特に手放せないという人も多そうなポケットティッシュ。3COINSの「ティッシュケース」を使えば、ポケットティッシュをそのまま取り出すよりも、衛生的かつ見映えも良くなるはず。気になる人はぜひお近くの店舗や公式オンラインストアでチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる