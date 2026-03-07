「気付いたらバッグ汚れてる、、」→【ワークマン】防汚機能がついた「しごできバッグ」で解決♡

毎日使うバッグは、気付いたら汚れてる……なんてこともしばしば。汚れが付きにくいものに出会えれば、長く使えそうです。そこで今回ピックアップしたのが【ワークマン】の「防汚機能付きバッグ」。収納力や持ちやすさなど、使いやすさにもこだわりを感じるバッグをご紹介します。

旅行や出張にもおすすめの優秀バッグ

【ワークマン】「しごできカバン 撥水防汚3WAYリュック」\3,500（税込）

撥水・防汚加工が施されており、水をはじくうえ親水性の汚れが付きにくいバッグ。リュック・トート・ショルダーの3WAYで使える約14L容量です。スーツケースの上の固定できるうえ、サコッシュになるバッグインバッグ付きで、旅行にもおすすめ。保冷保温ポケットなど16のポケットが付いているのも魅力です。

収納力に期待できる防汚バッグは荷物が多い日の強い味方

【ワークマン】「しごできカバン 撥水防汚2WAYトートバッグ」\3,500（税込）

先ほどよりやや小さめの約11L容量のバッグ。こちらも撥水・防汚加工が施されており、汚れが付きやすいレジャーシーンのほか毎日の通勤で活躍してくれそう。A4サイズや13インチのノートPCが入るうえ、全17ポケット付きで物を整理しやすいのが嬉しいところ。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

