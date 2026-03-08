「NEWS」「関ジャニ∞」のメンバーとして活動、2006年からはソロとして活動している内博貴が、ソロとして遂に音楽活動をスタートさせた。

まずは、3月13日に初の楽曲リリースとなる、未発表の新曲「Go Your Way」を配信。この曲は元Aqua Timezのギタリストとして活躍した長谷川大介によって制作された1曲で、夢や栄光に向かい諦めない姿を歌う、音楽活動始動にふさわしい楽曲に仕上がっているという。

「Go Your Way」ジャケット写真

また、ジュニア時代を含めた芸歴27年の中で披露してきた楽曲達を15曲を収録したアルバム『0』を7月8日に配信リリースする。さらには、アルバム発売日を先行して、4月1日より毎週1曲ずつ配信し、7月8日に全15曲が揃うという長く楽しめる企画を実施する予定とのこと。

各ストリーミングサービスでは、シングル「Go Your Way」の Pre-Save、Pre-Addの受付もスタートとなったので、是非チェックして欲しい。

◆ ◆ ◆

◾️内博貴 コメント

かつてお世話になったテイチクエンタテインメント様と、この度再びご縁をいただく事になり、多くの皆さんにサポートいただきながら念願の音楽活動をはじめる事になりました。

感謝の気持ちを忘れず、大好きな音楽と真摯に向き合い、応援してくださる皆さんと一緒に素敵な時間を共有していけるよう頑張っていきたいと思います。

今後とも宜しくお願い致します。

◆ ◆ ◆