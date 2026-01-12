９人組ガールズグループ・ＮｉｚｉＵが７日、大阪城ホールでアリーナツアー「ＮｉｚｉＵ Ｌｉｖｅ ｗｉｔｈ Ｕ ２０２６“ＮＥＷ ＥｖｏＮＵｔｉｏｎ”」の大阪公演を行った。終盤では京セラドーム大阪（６月６、７日）と東京ドーム（同１３、１４日）でのドーム公演決定をサプライズ発表。２２年以来、約４年ぶりのドームツアーへ加速するべく、満場のファンへ全２５曲を熱く歌い、届けた。

ＮｉｚｉＵにとって５度目となるアリーナツアー。９人の登場を待ちきれない場内のざわめきが、ライブ開始とともに爆発的な歓声となってステージへ押し寄せた。昨年９月からのホールツアーを経て、さらなる磨きがかかったライブパフォーマンスで、１曲目の「Ｉ ＭＡ」から会場の空気を一瞬で支配した。

ＭＣでは全員が関西弁での自己紹介。京都出身のＲＩＫＵが「ファンは（自分を）大阪人やと思っている。でも、地元なのですごくうれしい！」と話せば、米国出身のＮＩＮＡは「通天閣より背が高いＮＩＮＡやで！」と笑いを取ってファンの心をわしづかみにした。

ライブでは、グループのセカンドＥＰ「ＧＯＯＤ ＧＩＲＬ ＢＵＴ ＮＯＴ ＦＯＲ ＹＯＵ」（４月１日リリース）からの曲も披露。メンバーが敬愛するアーティスト・西野カナのカバー曲「Ｄｅａｒ…」、タイトル曲「Ｔｏｏ Ｂａｄ」の２曲に、場内のテンションも最高潮に達した。

さらにアンコールの２曲を歌い上げたところでビジョンに映し出されたのは、東京と大阪で約４年ぶりとなるドーム公演決定のサプライズ発表だ。ファンの歓喜の様子を見てＲＩＭＡは涙。ＭＡＹＡは「ドームでもっともっとすてきな世界を皆さんにお届けするので、楽しみにしていてください」と意気込んだ。

ツアー前半を終えたが、今ツアー全体では５都市１２公演で約１２万人を動員の見込み。ＲＩＫＵが「大阪！最高の盛り上がりをありがとう！」と感謝するほど場内の熱量は最後まで衰えず。疾走感あふれる全２５曲、２時間半超えのステージを駆け抜けていた。