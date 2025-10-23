俳優で歌手の内博貴（３９）がソロ活動２０年目で音楽活動を始動させ、初の楽曲リリースを行うことが７日、分かった。新曲「Ｇｏ Ｙｏｕｒ Ｗａｙ」を１３日に、アルバム「０」を７月８日に配信リリースする。

内は「多くの皆さんにサポートいただきながら念願の音楽活動をはじめる事になりました」とあいさつ。「感謝の気持ちを忘れず、大好きな音楽と真摯（しんし）に向き合い、応援してくださる皆さんと一緒にすてきな時間を共有していけるよう頑張っていきたい」と意気込んでいる。

内は１９９９年に芸能活動をスタート。０３年からＮＥＷＳ、０４年から関ジャニ∞（現ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ）のメンバーとして活動し、０４年にその２組でメジャーデビューした。０６年にソロ活動を開始、多くの舞台やドラマに出演している。

「Ｇｏ Ｙｏｕｒ Ｗａｙ」は未発表新曲で、夢や栄光に向かい諦めない姿を歌う、始動にふさわしい楽曲だ。「０」は芸歴２７年で披露してきた１５曲を収録。４月１日から毎週１曲ずつ先行ストリーミング配信し、７月８日に全１５曲がそろう企画も実施する。