内博貴、音楽活動始動 未発表の新曲リリース＆ジュニア時代の楽曲含むアルバム決定
【モデルプレス＝2026/03/08】ソロ活動20年目となる内博貴が、音楽活動を始動することを発表。3月13日に新曲「Go Your Way」、7月8日にアルバム「0」（読み：ゼロ）を配信リリースする。
1999年に13歳で芸能活動をスタートし、「NEWS」「関ジャニ∞」のメンバーとして活動、2006年からはソロとして活動を開始し数々のドラマや舞台に出演してきた内博貴が、ソロとして音楽活動をスタートさせる。
まずは、3月13日に初の楽曲リリースとなる、未発表の新曲「Go Your Way」を配信リリース。この曲は元Aqua Timezのギタリストとして活躍した長谷川大介によって制作された1曲で、夢や栄光に向かい諦めない姿を歌う、まさに音楽活動始動にふさわしい楽曲に仕上がっている。
また、ジュニア時代を含めた芸歴27年の中で披露してきた楽曲達を収録した、まさに“ベストアルバム”とも言える15曲を収録したアルバム「0」を7月8日に配信リリースする。
さらにはアルバム発売日を先行して、各ストリーミングサービスにおいては、4月1日より毎週1曲ずつ先行ストリーミング配信し、7月8日に全15曲が揃うという、ファンにとっては長く楽しめる企画を実施。各ストリーミングサービスではシングル「Go Your Way」のPre-Save、Pre-Addの受付もスタートした。（modelpress編集部）
かつてお世話になったテイチクエンタテインメント様と、この度再びご縁をいただく事になり、多くの皆さんにサポートいただきながら念願の音楽活動をはじめる事になりました。
感謝の気持ちを忘れず、大好きな音楽と真摯に向き合い、応援してくださる皆さんと一緒に素敵な時間を共有していけるよう頑張っていきたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。
M1：Believe my story＜4月1日（水）ストリーミング配信開始＞
M2：愛って？＜4月8日（水）ストリーミング配信開始＞
M3：Master key＜4月15日（水）ストリーミング配信開始＞
M4：今、此処に＜4月22日（水）ストリーミング配信開始＞
M5：Crave It＜4月29日（水）ストリーミング配信開始＞
M6：Hi! Hi! HIROCKY!!!＜5月6日（水）ストリーミング配信開始＞
M7：Share our heart＜5月13日（水）ストリーミング配信開始＞
M8：0の誓い＜5月20日（水）ストリーミング配信開始＞
M9：PASSWORD＜5月27日（水）ストリーミング配信開始＞
M10：満月−ムーンライト−＜6月3日（水）ストリーミング配信開始＞
M11：Our Story＜6月10日（水）ストリーミング配信開始＞
M12：Buddy＜6月17日（水）ストリーミング配信開始＞
M13：Never say good-bye＜6月24日（水）ストリーミング配信開始＞
M14：単純すぎるラブソング＜7月1日（水）ストリーミング配信開始＞
M15：虹色の空へ＜7月8日（水）ストリーミング配信開始＞
