セリエA 25/26の第28節 アタランタとウディネーゼの試合が、3月8日02:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、カマルディーン・スレマナ（FW）、ラザール・サマルジッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。ウディネーゼのニコロ・ザニオーロ（MF）のアシストからトーマス・クリステンセン（DF）がヘディングシュートを決めてウディネーゼが先制。

ここで前半が終了。0-1とウディネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

アタランタは後半の頭から選手交代。ユヌス・ムサ（MF）からマルテン・デローン（MF）に交代した。

46分、ウディネーゼが選手交代を行う。ブラニミール・ムラシッチ（DF）からオイエル・サラガ（MF）に交代した。

55分ウディネーゼが追加点。キーナン・デイビス（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

56分、アタランタは同時に3人を交代。ラウル・ベッラノーバ（DF）、オディロン・コスヌ（DF）、ラザール・サマルジッチ（MF）に代わりダビデ・ザッパコスタ（DF）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、ニコラ・クリストビッチ（FW）がピッチに入る。

62分、ウディネーゼは同時に2人を交代。ニコロ・ザニオーロ（MF）、ヤクブ・ピオトロフスキ（MF）に代わりアーサー・アッタ（MF）、レノン・ミラー（MF）がピッチに入る。

75分、アタランタのニコラ・ザレフスキ（MF）のアシストからジャンルカ・スカマッカ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

76分、ウディネーゼが選手交代を行う。キーナン・デイビス（FW）からアダム・ブクサ（FW）に交代した。

79分アタランタが同点に追いつく。ジャンルカ・スカマッカ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、アタランタは52分にマルテン・デローン（MF）に、またウディネーゼは20分にブラニミール・ムラシッチ（DF）、66分にマドゥカ・オコエ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-08 04:00:36 更新