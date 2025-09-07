俳優の内博貴（39）がソロ音楽活動を開始する。今月13日に「Go Your Way」を配信リリース。ソロ活動20年目の節目にファンに感謝を込めた贈り物を届ける。

2004年に「NEWS」「関ジャニ∞」（現在のSUPER EIGHT）としてデビュー。06年にソロ活動を開始し、俳優業を中心に活動してきた。グループ時代から歌唱力に定評がありミュージカルで歌声を披露することはあったが、ソロで楽曲を発表するのは初。関ジャニ∞時代に在籍した「テイチクエンタテインメント」からの配信となる。

「Go…」は夢や栄光に向かって諦めない姿を描き、新たなスタートにふさわしい一曲となった。さらにジュニア時代を含めた活動27年の中で披露してきた15曲を収録したアルバム「0」を7月8日に配信リリースすることも決定。“ベストアルバム”のような作品で、各ストリーミングサービスでは、来月1日から毎週1曲ずつ先行配信される。

「多くの皆さんにサポートいただきながら念願の音楽活動を始めることになりました」と感慨。新たな一歩に「感謝の気持ちを忘れず、大好きな音楽と真摯（しんし）に向き合い、応援してくださる皆さんと一緒に素敵な時間を共有していけるよう頑張っていきたい」と意気込んだ。（糸賀 日向子）