新潟アルビレックスBBは7日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で立川に83―79で勝利して今季3度目の4連勝を決めた。攻撃力のある相手を抑え、第4QではPG長尾光輝（26）が4本の3点シュートに成功。ゴール下ではPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）が14得点10リバウンドの活躍でチームの勝利に貢献した。

61―51で迎えた第4Q。相手が立て続けに3点シュートを決め、変則的なゾーンディフェンスも敷いてきた。鵜沢潤監督も「変則的な守備に対応しきれず苦しい展開になったが、長尾の3点シュートやジャンピ（ムトンボ）のダンクなどで流れを引き寄せることができた」と勝因を挙げた。

第4Qで4本の3点シュートを決めた司令塔の長尾は「つかみきれないディフェンスだったけど、自分が打開するしかないと思った」と大きく胸を張る。ムトンボと並ぶチーム最多タイの14得点で、そのムトンボのダンクシュートをアシストするなど6アシストもマーク。それでも「ターンオーバーが4つもあったのでまだまだ」と反省を忘れなかった。

14得点10リバウンドに今季自己最多となる8ブロックショットと躍動したムトンボは「ディフェンスが凄くよかった。簡単にシュートを打たせないようにしたし、相手の打つタイミングが分かりやすかった」と振り返る。指揮官も「なかなか日本のリーグではお目にかかれない」と賛辞を惜しまなかった。

25勝16敗で5位。8位までが出場できるプレーオフを見据え、気を抜けない戦いが続く。この勢いをさらに加速させ、白星を積み重ねる。