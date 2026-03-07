「もともとは俺の土地だから、俺の庭だ」【元地主】を名乗る隣人、実は──田舎に嫁いだ私を襲った理不尽の結末

皆さんは、ご近所トラブルに悩まされたことはありませんか。

一見穏やかに見える地域でも、人間関係の距離が近いからこそ、思わぬ問題に発展することもありますよね。特に、引っ越しや新築をきっかけに、理不尽な言動や嫌がらせを受けてしまうケースも少なくありません。

今回は、結婚を機に田舎へ嫁いだ筆者の友人Aが実際に体験した、“元地主”を名乗る人物による信じられない嫌がらせと、そこから一転した出来事についてご紹介します。

田舎に嫁いだ友人を襲った“噂と閉鎖的な人間関係”

結婚を機に、夫の住む田舎に嫁いだ友人A。

Aは元エンジニアという経歴を持っており、その噂はあっという間に地域中に広まりました。

面識のない人からも「タダで見てほしい」と気軽に頼まれるようになり、

狭い人間関係の中で、その負担は少しずつ積み重なり、精神的な疲れへと変わっていきました。

そんな中、Aはもともと田んぼだった土地を購入し一軒家を建てることを決めました。

その土地は、かつてお金に困った“元地主”が手放し、ハウスメーカーが購入して売り出したものです。

しかし、この決断が思わぬトラブルの始まりでした。

“元地主”を名乗る人物からの執拗な嫌がらせ

ご近所のBさんは、自らを「元地主」と名乗り、家の建設に対して口出しをしてくるようになりました。

間取りや窓の大きさといった細かい部分にまでクレームをつけるのです。

さらには「ここはもともと俺のものだから俺の庭だ」と言い放ち、無断で敷地に入り込むこともありました。

さらに、家が建ってからはAの庭にゴミを捨てたり、大切に育てていた花を勝手に持ち帰るなど、嫌がらせはエスカレートしていきます。

注意すると、花火の残骸を庭に投げ入れるといった危険な行為まで行われるようになりました。

Aは次第に何も言えなくなり、黙って片付けるしかなくなります。

Bさんの中学生の娘までAの庭で騒ぐようになり、状況は悪化する一方でした。

夫は取り合ってくれず、警察に相談しても「民事問題」として対応してもらえず、Aは精神的に追い詰められていきました。

救いとなったCさんとの出会いと真実の発覚

そんな中、友人は趣味を通じて知り合ったご近所のCさんと親しくなります。

Cさんも同じようにこの土地で苦労してきた経験があり、遠方出身ながら偶然にも隣の地域出身という共通点もありました。

年齢差はありましたが、価値観が合い、心強い存在になっていきます。

しかしある日、Cさんからもらったガーデニングの花々が荒らされているのを見つけ、友人は再び深く傷つきます。

夫は「いつまでメソメソしているんだ」と怒るだけで、孤独感はさらに強まりました。

涙ながらにCさんへ電話すると、すぐに駆けつけてくれ、事情を聞いた上で地主へ連絡を取ってくれました。

その結果、Bさんが主張していた「元地主」という話がすべて虚偽であることが判明します。