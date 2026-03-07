【しまむら990円ベスト】がオールシーズン使えそう！ マニア大絶賛♡「万能ニット」

シャツコーデがマンネリ気味なとき頼りになるのが、プラスワンでこなれ見えが狙えるベスト。オールシーズン使えるものなら、ぜひともワードローブに備えておきたいところ。今回は、@aiii__13kさんが「万能すぎる」と紹介する【しまむら】のベストをご紹介。プチプラなのに価格以上に活躍してくれそうです。

着まわし力◎ コンパクトなニットベスト

【しまむら】「マルチBDクルーベスト」\1,089（税込）

コンパクトな着丈のニットベスト。@aiii__13kさんによると「春夏秋冬使えるかも」とのことで、プチプラながらオールシーズン活躍しそう。配色のボーダー柄がアクセントになり、シンプルコーデのマンネリを打破できるかも。オーバーサイズのデニムシャツと合わせれば、こなれ感のある着こなしに。

春色シャツと合わせて爽やかに

グレーのベストには、春らしいピンクのシャツも好相性。ボリュームのあるシャツのシルエットを、ショート丈のベストが引き締めてくれます。スラリとしたIラインスカートを合わせて、メリハリをつけるのが◎ シルバーカラーのバッグでエッジをきかせると、シャレ感のある春っぽコーデの完成。

