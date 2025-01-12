９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が７日、大阪城ホールで全国アリーナツアー（全２３か所３２公演）の大阪公演を開催した。アンコールでは、６月に東京と大阪の２都市を巡るドームツアーを行うことを発表。会場に集まった１万人のファンからは、歓喜と祝福の声が送られた。

デビュー６年目となる２０２６年も、勢いがやむことはない。ドームツアーは３年半ぶり２度目。ＲＩＭＡは「本当にびっくりして、実感があまりないです」と感極まって涙を流し、ＭＡＹＵＫＡは「今からワクワクドキドキでいっぱいです」と胸を躍らせた。

この日は約２時間半にわたって「Ｔｏｏ Ｂａｄ」「Ｄｅａｒ…」など全２５曲を披露した。２０２０年１２月のデビュー時は１０代だった９人も、今は“ＮｉｚｉＵ”代。かわいいだけでなくクールな大人っぽい一面も見せつけ、幅のあるパフォーマンス力を存分に発揮した。

大阪でのステージは約１年ぶり。同じ関西の京都府出身・ＲＩＫＵは「地元なのですごくうれしいです」と声を弾ませ、「１曲目から盛り上がりがすごかった。『今日、ええ日になるわ！』と確信した」と満足げ。冒頭のＭＣでは全メンバーが関西弁であいさつし、リーダーのＭＡＫＯは「まいどおおきに！」と満面の笑みを浮かべた。

２月にスタートした今ツアーは、残り７公演。福岡で迎える２９日のファイナルまで全力を注ぎ、ドームツアーへ弾みをつける。３か月後の集大成に向けてＭＡＹＡは「もっとすてきな世界を届けるので、楽しみにしてください」と背筋を伸ばした。さらに成長した姿を最高峰の舞台へぶつけに行く。