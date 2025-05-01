俳優の内博貴（３９）が、ソロ活動２０年目にして音楽活動を始動させることが７日、分かった。１３日に未発表の新曲「Ｇｏ Ｙｏｕｒ Ｗａｙ」、７月８日に新アルバム「０（ゼロ）」を配信リリースする。

ドラマや舞台、ミュージカルで活躍を続ける内が新たな一歩を踏み出す。「Ｇｏ―」は、元Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚのギタリスト・長谷川大介（４８）が制作を担当。夢や栄光に向かい諦めない姿を歌う、今の内にふさわしい楽曲に仕上がった。「０」は、ジュニア時代を含めた芸歴２７年の中で披露してきた全１５曲を収録。これまでの活動の歴史を凝縮させた“ベストアルバム”のような立ち位置の作品となりそうだ。

「関ジャニ∞」（現ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ）時代に仕事をした経験から、内は「かつてお世話になったテイチクエンタテインメント様と再びご縁をいただくことになり、多くの皆さんにサポートいただきながら念願の音楽活動を始めることになりました」と感慨深げ。「感謝の気持ちを忘れず、大好きな音楽と真摯（しんし）に向き合い、応援してくださる皆さんと一緒に素敵な時間を共有していけるよう頑張っていきたいと思います」と誓った。