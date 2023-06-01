内博貴、“古巣”テイチクエンタテインメントから音楽活動開始 新曲＆芸歴27年のベストアルバム”配信へ
俳優の内博貴が、音楽活動を本格スタートすることが決定した。13日に初の楽曲リリースとなる、未発表の新曲「Go Your Way」を配信リリース。また、ジュニア時代を含めた芸歴27年の中で披露してきた楽曲達を収録した、まさに“ベストアルバム”とも言える15曲を収録したアルバム『0』（ヨミ：ゼロ）を7月8日に配信する。
【写真】“最恐上司”内博貴が傳谷英里香をギュッ！
内は1999年に13歳で芸能活動をスタートし、「NEWS」「関ジャニ∞」（現SUPER EIGHT）のメンバーとして活動、2006年からはソロとして活動を開始し数々のドラマや舞台に出演してきた。このほど、関ジャニ∞時代に所属していた“古巣”テイチクエンタテインメントから楽曲をリリースする。
新曲「Go Your Way」は元Aqua Timezのギタリストとして活躍した長谷川大介によって制作された1曲で、夢や栄光に向かい諦めない姿を歌う、まさに音楽活動始動にふさわしい楽曲に仕上がっている。
さらにはアルバム発売日を先行して、各ストリーミングサービスにおいて、4月1日より毎週1曲ずつ先行ストリーミング配信し、7月8日に全15曲がそろうという、ファンにとっては長く楽しめる企画を実施。各ストリーミングサービスではシングル「Go Your Way」の Pre-Save、Pre-Addの受付もスタートしている。
■内博貴コメント
かつてお世話になったテイチクエンタテインメント様と、この度再びご縁をいただく事になり、多くの皆さんにサポートいただきながら念願の音楽活動をはじめる事になりました。
感謝の気持ちを忘れず、大好きな音楽と真摯に向き合い、応援してくださる皆さんと一緒にすてきな時間を共有していけるよう頑張っていきたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
■アルバム楽曲一覧
M1：Believe my story （4月1日配信開始）
M2：愛って？ （4月8日配信開始）
M3：Master key （4月15日配信開始）
M4：今、此処に （4月22日配信開始）
M5：Crave It （4月29日配信開始）
M6：Hi! Hi! HIROCKY!!! （5月6日配信開始）
M7：Share our heart （5月13日配信開始）
M8：0の誓い （5月20日配信開始）
M9：PASSWORD （5月27日配信開始）
M10：満月−ムーンライト− （6月3日配信開始）
M11：Our Story （6月10日配信開始）
M12：Buddy （6月17日配信開始）
M13：Never say good-bye （6月24日配信開始）
M14：単純すぎるラブソング （7月1日配信開始）
M15：虹色の空へ （7月8日配信開始）
【写真】“最恐上司”内博貴が傳谷英里香をギュッ！
内は1999年に13歳で芸能活動をスタートし、「NEWS」「関ジャニ∞」（現SUPER EIGHT）のメンバーとして活動、2006年からはソロとして活動を開始し数々のドラマや舞台に出演してきた。このほど、関ジャニ∞時代に所属していた“古巣”テイチクエンタテインメントから楽曲をリリースする。
さらにはアルバム発売日を先行して、各ストリーミングサービスにおいて、4月1日より毎週1曲ずつ先行ストリーミング配信し、7月8日に全15曲がそろうという、ファンにとっては長く楽しめる企画を実施。各ストリーミングサービスではシングル「Go Your Way」の Pre-Save、Pre-Addの受付もスタートしている。
■内博貴コメント
かつてお世話になったテイチクエンタテインメント様と、この度再びご縁をいただく事になり、多くの皆さんにサポートいただきながら念願の音楽活動をはじめる事になりました。
感謝の気持ちを忘れず、大好きな音楽と真摯に向き合い、応援してくださる皆さんと一緒にすてきな時間を共有していけるよう頑張っていきたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
■アルバム楽曲一覧
M1：Believe my story （4月1日配信開始）
M2：愛って？ （4月8日配信開始）
M3：Master key （4月15日配信開始）
M4：今、此処に （4月22日配信開始）
M5：Crave It （4月29日配信開始）
M6：Hi! Hi! HIROCKY!!! （5月6日配信開始）
M7：Share our heart （5月13日配信開始）
M8：0の誓い （5月20日配信開始）
M9：PASSWORD （5月27日配信開始）
M10：満月−ムーンライト− （6月3日配信開始）
M11：Our Story （6月10日配信開始）
M12：Buddy （6月17日配信開始）
M13：Never say good-bye （6月24日配信開始）
M14：単純すぎるラブソング （7月1日配信開始）
M15：虹色の空へ （7月8日配信開始）