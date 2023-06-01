「関ジャニ∞」（現SUPER EIGHT）「NEWS」の元メンバー、内博貴（39）がソロでの音楽活動を開始することが7日、分かった。元Aqua Timezのギタリストとして活躍した長谷川大介氏が制作した楽曲「Go Your Way」で始動を飾る。夢や栄光に向かって諦めない姿を歌う1曲で、節目を飾るにふさわしい楽曲に仕上がった。13日にテイチクエンタテインメントから配信リリースされる。

また、ジュニア時代を含めた27年間の芸歴をともに歩んできた15曲を収めたアルバム「0」（読み：ゼロ）を7月8日に配信リリースする。4月1日から毎週1曲ずつ先行ストリーミング配信され、発売日にかけて内の軌跡を振り返る。

ソロ活動が始まり今年で20年目。08年に横浜アリーナ、09年に大阪城ホールでソロ公演を開催するなど大きなステージに立った経験値もある。“再始動”に内は「かつてお世話になったテイチクエンタテインメント様と、このたび再びご縁をいただく事になり、多くの皆さんにサポートいただきながら念願の音楽活動をはじめる事になりました。感謝の気持ちを忘れず、大好きな音楽と真摯（しんし）に向き合い、応援してくださる皆さんと一緒にすてきな時間を共有していけるよう頑張っていきたいと思います」と気持ちを新たにした。