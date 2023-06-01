A・マドリーvsソシエダ スタメン発表
[3.7 ラ・リーガ第27節](ワンダ・メトロポリターノ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 17 ダビド・ハンツコ
MF 4 ロドリ・メンドーサ
MF 6 コケ
MF 11 ティアゴ・アルマダ
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 22 アデモラ・ルックマン
控え
GK 1 フアン・ムッソ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 18 マルク・プビル
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 5 ジョニー・カルドーゾ
MF 10 アレックス・バエナ
MF 14 マルコス・ジョレンテ
MF 21 O. Vargas
MF 34 Julio Díaz
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
FW 23 ニコラス・ゴンサレス
監督
ディエゴ・シメオネ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 24 ルカ・スチッチ
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 41 Theo Folgado
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 Wesley
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります