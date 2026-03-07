冨安途中出場のアヤックス、3失点で痛い敗戦　フローニンゲンは連敗を「6」でストップ

エールディヴィジ第26節が7日に行われ、アヤックスはアウェイでフローニンゲンと対戦した。アヤックスは前節までに勝ち点「44」を積み上げリーグ3位につけている。チャンピオンズリーグ（CL）本戦出場圏内の2位フェイエノールトとは勝ち点「4」差となっており、どうしても勝ち点「3」を確保したいところ。リーグ戦では勝ちきれずにいるが、白星を手にすることはできるか。なお、冨安健洋はベンチから出番を待つこととなり、板倉滉は負傷によりメンバー外となった。

【動画】フローニンゲンvsアヤックス

先制は6連敗中のフローニンゲン🟢



アヤックスからローン加入中のヤンセから#ファン・ベルヘン が流し込む🔥



アヤックスは1点を追う展開に😖



🇳🇱 エールディヴィジ第26節

⚔️ フローニンゲン v アヤックス

🔗 https://t.co/f47gYH0PFH pic.twitter.com/o6oVxE6rB2 — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月7日

アヤックス追い付く!!



4試合ぶりに先発起用された

右SBガーイのクロスに

キャプテンの #クラーセン が合わせる🇳🇱



監督の期待に答えるゴール⚽️



🇳🇱 エールディヴィジ第26節

⚔️ フローニンゲン v アヤックス

🔗 https://t.co/f47gYH0PFH pic.twitter.com/SwTQff3ptE — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月7日

フローニンゲンが再びリード💥



ピアースマンの折り返しを

後半から出場の #ザヴァダ が詰める🥅



ルッキーン監督の采配が的中👏



🇳🇱 エールディヴィジ第26節

⚔️ フローニンゲン v アヤックス

🔗 https://t.co/f47gYH0PFH pic.twitter.com/D9hJdsvEbD — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月7日

#ザヴァダ が2得点目⚽️⚽️



クロスに苦しい体勢ながらも

頭で合わせてゴールイン🥅



フローニンゲンはリードを2点に広げる!!



🇳🇱 エールディヴィジ第26節

⚔️ フローニンゲン v アヤックス

🔗 https://t.co/f47gYH0PFH pic.twitter.com/PMRhzCaNUY — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月7日

#冨安健洋 出場🇯🇵



後半87分

シュタロと交代



アヤックス加入以来初の

センターバックとしての起用に🛡️



🇳🇱 エールディヴィジ第26節

⚔️ フローニンゲン v アヤックス

🔗 https://t.co/f47gYH0PFH pic.twitter.com/DSl2xJgCYD — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月7日

試合は6分にフローニンゲンが先制した。ディエス・ヤンセが後方からアウトにかけたスルーパスを通すと、抜け出したトム・ファン・ベルゲンがそのままボックス内まで走り込み、そのままシュートをゴールに流し込んだ。だが30分、アヤックスがまずは同点とする。敵陣でのボール保持から敵陣深くの右サイドでアントン・ガーエイがクロスを上げると、デイヴィ・クラーセンが頭で叩き込んだ。前半はこのまま1−1で終える。フローニンゲンは、ハーフタイムに3名を交代。GKエティエンヌ・ファーセン、ティリク・メルセラ、ブリュニョールヴル・ウィルムソンに代わってGKヒデ・ユリウス、オスカル・ザワダ、マルコ・レンテが出場した。すると65分、フローニンゲンのレンテがボックス手前の右寄りからクロスを上げ、マービン・ピアズマンが頭で折り返すと、そのボールをオスカル・ザヴァダが体を寄せられながらも巧みに反転しながらシュート。これがゴールネットに突き刺さり、フローニンゲンが再びリードした。さらに72分、フローニンゲンが敵陣でボールを奪うと、タイメン・ブロクザイルが敵陣ボックス右角からクロス。これに対してまたしてもザヴァダが頭で流し込み、フローニンゲンのリードは2点に広がった。2点ビハインドを背負うアヤックスは終盤に入り猛攻を仕掛けるが、得点を奪えない。そうした中で88分にアヤックスのフレッド・グリム監督は3枚替えを敢行。冨安健洋が途中出場した。しかし、試合はこのまま終了してアヤックスは1−3でフローニンゲンに敗戦。リーグ戦3試合続けて未勝利となった。一方のフローニンゲンは、リーグ戦の連敗を「6」でストップすることとなった。次節、フローニンゲンは13日にアウェイでズヴォレと、アヤックスは14日にホームで三戸舜介を擁するスパルタ・ロッテルダムとそれぞれ対戦する。【スコア】フローニンゲン 3−1 アヤックス【得点者】1−0 6分 トム・ファン・ベルゲン（フローニンゲン）1−1 30分 デイヴィ・クラーセン（アヤックス）2−1 65分 オスカル・ザワダ（フローニンゲン）3−1 72分 オスカル・ザワダ（フローニンゲン）