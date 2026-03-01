エールディヴィジ 25/26の第26節 フローニンゲンとアヤックスの試合が、3月8日00:30にユーロボルグにて行われた。

フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、ヨルフ・スフレーダース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）、スティーブン・ベルフハイス（FW）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の6分に試合が動く。フローニンゲンのディエス・ヤンセ（DF）のアシストからトム・ファンベルゲン（FW）がゴールを決めてフローニンゲンが先制。

しかし、30分アヤックスが同点に追いつく。アントン・ガーエイ（DF）のアシストからダフィ・クラーセン（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

47分、フローニンゲンは同時に3人を交代。ティリク・メルセラ（DF）、ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、エティエンヌ・ファーセン（GK）に代わりマルコ・レンテ（DF）、オスカル・ザワダ（FW）、ヒデ・ユリウス（GK）がピッチに入る。

65分フローニンゲンが逆転。マルビン・ペールスマン（DF）のアシストからオスカル・ザワダ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

69分、アヤックスは同時に2人を交代。ダフィ・クラーセン（MF）、スティーブン・ベルフハイス（FW）に代わりラヤーン・ブニーダ（MF）、カスパー・ドルベリ（FW）がピッチに入る。

70分、フローニンゲンが選手交代を行う。トラビス・ハーネス（MF）からティカ・デヨング（MF）に交代した。

72分フローニンゲンに貴重な追加点が入る。タイメン・ブロックシル（DF）のアシストからオスカル・ザワダ（FW）がヘディングシュートを決めて3-1。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。フローニンゲンが3-1で勝利した。

なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）は出場しなかった。

2026-03-08 02:40:44 更新