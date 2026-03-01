リーグ・アン 25/26の第25節 ナントとアンジェの試合が、3月8日01:00にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。

ナントはマティス・アブリン（FW）、イグナティウス・ガナゴ（FW）、ルイス・ルルー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはゴドゥイン・コヤリポウ（MF）、アミン・スバイ（MF）、ジャック・エコミ（MF）らが先発に名を連ねた。

15分、アンジェが選手交代を行う。ヤシン・ベルクダム（MF）に代わりピエリック・カペル（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

アンジェは後半の頭から選手交代。エマニュエル・ビウムラ（MF）からリリアン・ラオリゾア（DF）に交代した。

52分に試合が動く。アンジェのジョルダン・ルフォル（DF）のアシストからアミン・スバイ（MF）がゴールを決めてアンジェが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アンジェが0-1で勝利した。

なお、ナントは47分にデイベル・マチャド（DF）に、またアンジェは83分にカルレンス・アルカス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-08 03:00:42 更新