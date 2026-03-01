ラ・リーガ 25/26の第27節 レバンテとジローナの試合が、3月8日00:15にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはカルロス・エスピ（FW）、パコ・コルテス（FW）、イバン・ロメロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、クラウディオ・エチェベリ（MF）、トマ・レマル（MF）らが先発に名を連ねた。

18分、レバンテが選手交代を行う。Tunde Kareem（FW）からビクトル・ガルシア（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

50分に試合が動く。レバンテのビクトル・ガルシア（DF）のアシストからカルロス・エスピ（FW）がヘディングシュートを決めてレバンテが先制。

54分、ジローナは同時に2人を交代。クラウディオ・エチェベリ（MF）、ウーゴ・リンコン（DF）に代わりジョエル・ロカ（FW）、アレハンドロ・フランセス（DF）がピッチに入る。

59分にレバンテのホンアンデル・オラサガスティ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

63分、ジローナが選手交代を行う。アルナウ・マルティネス（DF）からアゼディン・ウナヒ（MF）に交代した。

66分、レバンテは同時に2人を交代。イバン・ロメロ（FW）、カルロス・エスピ（FW）に代わりケルビン・アリアーガ（MF）、エタ・エヨング（MF）がピッチに入る。

72分、ジローナは同時に2人を交代。トマ・レマル（MF）、フラン・ベルトラン（MF）に代わりアベル・ルイス（FW）、イバン・マルティン（MF）がピッチに入る。

78分、レバンテは同時に2人を交代。パコ・コルテス（FW）、オリオール・レイ（MF）に代わりアラン・マトゥロ（DF）、ウナイ・ベンセドル（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+4分ジローナが同点に追いつく。アレハンドロ・フランセス（DF）のアシストからジョエル・ロカ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、レバンテは79分にマヌ・サンチェス（MF）、90+7分にアドリアン・デラフェンテ（DF）に、またジローナは26分にウーゴ・リンコン（DF）、77分にビトール・レイス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-08 02:20:17 更新