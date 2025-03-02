◆フィギュアスケート 世界ジュニア選手権 最終日（７日、エストニア・タリン）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た島田麻央（木下グループ）が、１３７・０１点、合計２０８・９１点で優勝。世界ジュニアでは全種目を通じて初の大会４連覇の偉業を達成した。歓喜の涙を流し「ここに来るまでに、苦しいことがあったので、フリーも滑り切って優勝することができてうれしい」と喜びを語った。

冒頭に大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を鮮やかに決めると、続く３回転フリップ、３回転ルッツ―トウループの連続ジャンプなどを次々に着氷。７本全てのジャンプを揃え、圧巻の演技。「今回は体力的にもきつい中、お客さんの声が聞こえて最後まで頑張ろうと思えた」と、ファンに感謝した。

昨季全日本３位の島田は、年齢制限のためミラノ・コルティナ五輪（２月）の出場はならず。同学年の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が初五輪で銅メダルを獲得し「楽しんで銅メダルを取って帰ってきたのがすごい」と刺激を受けていた。２０３０年冬季五輪の金メダル候補。島田は「これで、私のジュニアの試合は最後だと思うけど、シニアになっても応援していただけたら嬉しいです」と、よびかけた。