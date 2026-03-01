ブンデスリーガ 25/26の第25節 ライプチヒとアウクスブルクの試合が、3月7日23:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはロドリゴ・リベイロ（FW）、ファビアン・リーダー（MF）、メルト・ケミュール（MF）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。アウクスブルクのファビアン・リーダー（MF）のアシストからロビン・フェラウアー（DF）がゴールを決めてアウクスブルクが先制。

ここで前半が終了。0-1とアウクスブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

アウクスブルクは後半の頭から選手交代。メルト・ケミュール（MF）からアントン・カデ（MF）に交代した。

62分、ライプチヒは同時に2人を交代。ブラジャン・グルーダ（MF）、アントニオ・ヌサ（FW）に代わりエゼキエル・バンズィ（MF）、ヨハン・バカヨコ（FW）がピッチに入る。

72分、アウクスブルクが選手交代を行う。ロビン・フェラウアー（DF）からマリウス・ボルフ（MF）に交代した。

74分、ライプチヒは同時に2人を交代。ロムロ（FW）、リドル・バク（MF）に代わりコンラッド・ハーダー（FW）、ベンヤミン・ヘンリヒス（DF）がピッチに入る。

76分ライプチヒが同点に追いつく。ヤン・ディオマンデ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

78分、アウクスブルクが選手交代を行う。クリスティヤン・ヤキッチ（MF）からエルビス・レジュベツァイ（MF）に交代した。

85分、アウクスブルクは同時に2人を交代。ロドリゴ・リベイロ（FW）、ノアカイ・バンクス（DF）に代わりミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、Schnitzer Tim（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分ライプチヒが逆転。アウクスブルクの選手によるオウンゴールにより2-1と逆転する。

その後もライプチヒの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ライプチヒが2-1で勝利した。

なお、アウクスブルクは62分にノアカイ・バンクス（DF）、78分にディミトリス・ジャンヌリス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

