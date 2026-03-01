ブンデスリーガ 25/26の第25節 ウォルフスブルクとハンブルガーSVの試合が、3月7日23:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。

ウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、イェスパー・リンドストロム（MF）、クリスティアン・エリクセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはジャンリュック・ドンペ（MF）、ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、フィリップ・オテル（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

22分に試合が動く。ウォルフスブルクのクリスティアン・エリクセン（MF）がPKを決めてウォルフスブルクが先制。

しかし、33分ハンブルガーSVが同点に追いつく。ルカ・ブスコビッチ（DF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ハンブルガーSVは後半の頭から選手交代。ダニエル・エルファドリ（DF）からワルメド・オマリ（DF）に交代した。

58分ハンブルガーSVが逆転。ジャンリュック・ドンペ（MF）がPKを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ハンブルガーSVが1-2で勝利した。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は69分から交代で出場した。

2026-03-08 01:40:29 更新