ブンデスリーガ 25/26の第25節 ハイデンハイムとホッフェンハイムの試合が、3月7日23:30にフォイト・アレーナにて行われた。

ハイデンハイムはマティアス・ホンザク（FW）、ブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはバズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。ホッフェンハイムのフィスニク・アスラニ（FW）のアシストからアレクサンダー・プラス（MF）がゴールを決めてホッフェンハイムが先制。

さらに45+1分ホッフェンハイムが追加点。アンドレイ・クラマリッチ（FW）のアシストからアレクサンダー・プラス（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

ハイデンハイムは後半の頭から2人が交代。マティアス・ホンザク（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）に代わりクリスティアン・コンテ（FW）、サーロンド・コンテ（FW）がピッチに入る。

49分ホッフェンハイムが追加点。フィスニク・アスラニ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

しかし、62分、ハイデンハイムのヘネス・ベーレンス（DF）のアシストからルカ・ケルバー（MF）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

64分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。オマル・トラオレ（DF）、ニクラス・ドルシュ（MF）に代わりマーノン・ブッシュ（DF）、エレン・ディンクチ（FW）がピッチに入る。

65分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。バウター・ブルヘル（MF）からグリシャ・プロメル（MF）に交代した。

72分、ハイデンハイムが選手交代を行う。ヤン・シェップナー（MF）からシュテファン・シマー（FW）に交代した。

76分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。アルビアン・ハジダリ（DF）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）に代わりロビン・フラナーチ（DF）、ティム・レンペール（FW）がピッチに入る。

78分ホッフェンハイムが追加点。バズーマナ・トゥーレ（MF）のアシストからティム・レンペール（FW）がゴールで1-4。3点差となる。

だが、84分、ハイデンハイムのヘネス・ベーレンス（DF）のアシストからルカ・ケルバー（MF）がヘディングシュートを決めて2-4と2点差に詰める。

その後もホッフェンハイムの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ホッフェンハイムが2-4で勝利した。

2026-03-08 01:40:34 更新