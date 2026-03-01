プロ・リーグ 25/26の第28節 ルーベンとウェステルローの試合が、3月8日00:00にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。

ルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、キアン・ファーセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、木村 誠二（DF）、フェルナン・グーレ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）、ウェステルローに所属するshunsuke saito（MF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の4分に試合が動く。ルーベンの選手によるオウンゴールによりウェステルローが先制。

ここで前半が終了。0-1とウェステルローがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ウェステルローが0-1で勝利した。

なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）は出場しなかった。

また、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し86分までプレーした。木村 誠二（DF）はフル出場した。shunsuke saito（MF）は52分から交代で出場した。90+1分にイエローカードを受けている。

2026-03-08 02:00:42 更新