途中出場の塩貝健人は決定機を仕留めきれず…ヴォルフスブルクはハンブルクに１−２逆転負けでブンデス８試合勝ちなし

途中出場の塩貝健人は決定機を仕留めきれず…ヴォルフスブルクはハンブルクに１−２逆転負けでブンデス８試合勝ちなし