フローニンゲンvsアヤックス スタメン発表
[3.7 オランダ・エールディビジ第26節](ユーロボルフ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 D. Janse
DF 16 T. Mercera
DF 43 M. Peersman
MF 7 T. Hernes
MF 14 J. Schreuders
MF 17 D. van der Werff
MF 18 T. Land
FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン
FW 26 T. van Bergen
控え
GK 13 ロヴロ スタブラー
GK 21 H. Jurjus
DF 2 W. Prins
DF 5 M. Rente
DF 15 E. van der Laan
DF 22 S. Bouland
DF 48 R. Kelder
MF 8 T. de Jonge
MF 20 M. Seuntjens
MF 44 J. Dillema
FW 19 オスカル・ザワダ
FW 27 Rui Mendes
監督
Dick Lukkien
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 52 P. Reverson
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
MF 10 オスカル・グロフ
MF 28 キアン・フィツジム
MF 67 M. Abdalla
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
Fred Grim
※24:30開始
<出場メンバー>
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 D. Janse
DF 16 T. Mercera
DF 43 M. Peersman
MF 7 T. Hernes
MF 14 J. Schreuders
MF 17 D. van der Werff
MF 18 T. Land
FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン
控え
GK 13 ロヴロ スタブラー
GK 21 H. Jurjus
DF 2 W. Prins
DF 5 M. Rente
DF 15 E. van der Laan
DF 22 S. Bouland
DF 48 R. Kelder
MF 8 T. de Jonge
MF 20 M. Seuntjens
MF 44 J. Dillema
FW 19 オスカル・ザワダ
FW 27 Rui Mendes
監督
Dick Lukkien
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 52 P. Reverson
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
MF 10 オスカル・グロフ
MF 28 キアン・フィツジム
MF 67 M. Abdalla
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
Fred Grim
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります