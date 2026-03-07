[3.7 オランダ・エールディビジ第26節](ユーロボルフ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[フローニンゲン]

先発

GK 1 E. Vaessen

DF 3 T. Blokzijl

DF 4 D. Janse

DF 16 T. Mercera

DF 43 M. Peersman

MF 7 T. Hernes

MF 14 J. Schreuders

MF 17 D. van der Werff

MF 18 T. Land

FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン

FW 26 T. van Bergen

控え

GK 13 ロヴロ スタブラー

GK 21 H. Jurjus

DF 2 W. Prins

DF 5 M. Rente

DF 15 E. van der Laan

DF 22 S. Bouland

DF 48 R. Kelder

MF 8 T. de Jonge

MF 20 M. Seuntjens

MF 44 J. Dillema

FW 19 オスカル・ザワダ

FW 27 Rui Mendes

監督

Dick Lukkien

[アヤックス]

先発

GK 26 M. Paes

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 24 ジョルシー・モキオ

MF 48 ショーン・ステュア

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 52 P. Reverson

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 30 アーロン・バウマン

DF 32 冨安健洋

MF 10 オスカル・グロフ

MF 28 キアン・フィツジム

MF 67 M. Abdalla

FW 7 M. Carrizo

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 19 ドン・コナデュ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

Fred Grim

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります