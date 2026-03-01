セリエA 25/26の第28節 カリアリとコモの試合が、3月7日23:00にウニポル・ドムスにて行われた。

カリアリはマイケル・フォロルンショ（MF）、セバスティアーノ・エスポジト（FW）、アダム・オベルト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。コモのリュカ・ダクーニャ（MF）のアシストからマルティン・バトゥリナ（MF）がゴールを決めてコモが先制。

36分、コモが選手交代を行う。マキシモ・ペッローネ（MF）からメルギム・ボイボダ（DF）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とコモがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分カリアリが同点に追いつく。アダム・オベルト（DF）のアシストからセバスティアーノ・エスポジト（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

62分、コモが選手交代を行う。アナスタシオス・ドウビカス（FW）からアルバロ・モラタ（FW）に交代した。

73分、カリアリが選手交代を行う。ゼ・ペドロ（DF）からガブリエレ・ザッパ（DF）に交代した。

76分コモが逆転。イグナス・ファンデルブレンプト（DF）のアシストからリュカ・ダクーニャ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、コモが1-2で勝利した。

なお、カリアリは65分にマルコ・パレストラ（DF）、71分にセバスティアーノ・エスポジト（FW）、89分にアルベルト・ドッセナ（DF）に、またコモは83分にヤコボ・ラモン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-08 01:10:19 更新