◇ドイツ1部第25節 フライブルク3ー3レーバークーゼン（2026年3月7日 フライブルク）

ドイツ1部フライブルクのMF鈴木唯人（24）が7日、本拠でのレーバークーゼン戦に先発出場。1―1の前半43分に今季リーグ戦4点目をマーク。試合は3ー3と引き分け、今月末に予定されている日本代表の英国遠征に向け好アピールを見せた。

公式戦5試合連続でスタメン起用された鈴木は1―1の前半43分、中盤で右サイドへとボールを展開し2列目から少し遅れてゴール前に攻め上がり、右からのグラウンダーのクロスに右足一閃。1月のアウクスブルク戦以来リーグ戦7試合ぶりとなる今季4点目。公式戦では今季6点目となった。

鈴木は前半アディショナルタイム、左足の豪快ミドルを放つも相手GKに惜しくも防がれ追加点とはならず。直後、シュートブロックに行った場面でハンドを取られフリーキックを与えてしまう。ここでDFグリマルドに芸術的なFK弾を決められ同点に追いつかれてしまった。

試合は後半7分に失点するも同41分、DFギンターが値千金の同点弾。引き分けに持ち込み勝ち点1をつかみ取った。鈴木は攻守で存在感を発揮しフル出場。日本代表メンバー入りへ向けアピールに成功した。