プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ご飯が止まらない！簡単ピリ辛麻婆白菜」 「ワカメとニンジンのナムル」 「エノキと卵豆腐のスープ」 の全3品。
週の真ん中の今日は、野菜たっぷりのサッと出来上がる中華料理の献立です。

【主菜】ご飯が止まらない！簡単ピリ辛麻婆白菜
白菜を麻婆味に炒めた一品です。少し濃いめの味付けで白菜がたっぷり食べられます！

調理時間：25分
カロリー：192Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

白菜  1/8個(250g)
豚ひき肉  100g
白ネギ  (みじん切り)5cm
ショウガ  (みじん切り)小さじ1/2
ニンニク  (みじん切り)小さじ1/2
豆板醤  小さじ1/2
＜スープ＞
  水  200ml
  顆粒中華スープの素  小さじ1.5
  しょうゆ  小さじ2
  オイスターソース  小さじ2
  赤みそ  小さじ2
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  大さじ1
  水  大さじ2
ゴマ油  小さじ1

【下準備】

白菜は葉と芯に切り分ける。葉はザク切りにし、芯は幅1cmに切る。＜スープ＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。

【作り方】

1. フライパンにゴマ油、白ネギ、ショウガ、ニンニクを弱火で熱し、香りがたってきたら豆板醤、豚ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒め合わせる。

2. 白菜の芯を加え、しんなりするまで炒め、白菜の葉、＜スープ＞を加えて白菜がしんなりするまで煮込む。

3. ＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら器によそう。

【副菜】ワカメとニンジンのナムル
もう一品欲しい！　そんな時にサッと出来上がるメニューです。

調理時間：15分
カロリー：41Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ワカメ  (干し)大さじ1
ニンジン  1/2本   塩  少々
＜調味料＞
  ゴマ油  小さじ1/2
  ニンニク  (すりおろし)少々
  塩  適量 すり白ゴマ  小さじ1/2

【下準備】

ワカメは水につけ、柔らかくもどして水気を絞り、長い場合は食べやすい長さに切る。ニンジンは皮をむき、長さ3cmの縦せん切りにする。

【作り方】

1. 塩を入れた熱湯でニンジンをサッとゆでて水に取り、粗熱が取れたら水気をしっかり絞る。

2. ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、ワカメ、ニンジンを加えて和え、器に盛ってすり白ゴマを振る。

【スープ・汁】エノキと卵豆腐のスープ
中華風のスープで温めた卵豆腐のフワフワ食感をお楽しみ下さい。

調理時間：10分
カロリー：51Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

エノキ  1/2袋
卵豆腐  1個
＜スープ＞
  顆粒中華スープの素  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  水  400ml
塩コショウ  少々

【下準備】

エノキは根元を切り落とし、長さを半分に切り、食べやすく分ける。卵豆腐は食べやすい大きさに切る。

【作り方】

1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火で熱し、煮たったらエノキと卵豆腐を加えて軽く煮る。塩コショウで味を調え、器に注ぐ。

