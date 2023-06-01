【今日の献立】2026年3月8日(日)「ご飯が止まらない！簡単ピリ辛麻婆白菜」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ご飯が止まらない！簡単ピリ辛麻婆白菜」 「ワカメとニンジンのナムル」 「エノキと卵豆腐のスープ」 の全3品。
【主菜】ご飯が止まらない！簡単ピリ辛麻婆白菜
白菜を麻婆味に炒めた一品です。少し濃いめの味付けで白菜がたっぷり食べられます！
調理時間：25分
カロリー：192Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）白菜 1/8個(250g)
豚ひき肉 100g
白ネギ (みじん切り)5cm
ショウガ (みじん切り)小さじ1/2
ニンニク (みじん切り)小さじ1/2
豆板醤 小さじ1/2
＜スープ＞
水 200ml
顆粒中華スープの素 小さじ1.5
しょうゆ 小さじ2
オイスターソース 小さじ2
赤みそ 小さじ2
＜水溶き片栗＞
片栗粉 大さじ1
水 大さじ2
ゴマ油 小さじ1
【下準備】白菜は葉と芯に切り分ける。葉はザク切りにし、芯は幅1cmに切る。＜スープ＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
【作り方】1. フライパンにゴマ油、白ネギ、ショウガ、ニンニクを弱火で熱し、香りがたってきたら豆板醤、豚ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒め合わせる。
2. 白菜の芯を加え、しんなりするまで炒め、白菜の葉、＜スープ＞を加えて白菜がしんなりするまで煮込む。
3. ＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら器によそう。
【副菜】ワカメとニンジンのナムル
もう一品欲しい！ そんな時にサッと出来上がるメニューです。
調理時間：15分
カロリー：41Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ワカメ (干し)大さじ1
ニンジン 1/2本 塩 少々
＜調味料＞
ゴマ油 小さじ1/2
ニンニク (すりおろし)少々
塩 適量 すり白ゴマ 小さじ1/2
【下準備】ワカメは水につけ、柔らかくもどして水気を絞り、長い場合は食べやすい長さに切る。ニンジンは皮をむき、長さ3cmの縦せん切りにする。
【作り方】1. 塩を入れた熱湯でニンジンをサッとゆでて水に取り、粗熱が取れたら水気をしっかり絞る。
2. ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、ワカメ、ニンジンを加えて和え、器に盛ってすり白ゴマを振る。
【スープ・汁】エノキと卵豆腐のスープ
中華風のスープで温めた卵豆腐のフワフワ食感をお楽しみ下さい。
調理時間：10分
カロリー：51Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）エノキ 1/2袋
卵豆腐 1個
＜スープ＞
顆粒中華スープの素 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
水 400ml
塩コショウ 少々
【下準備】エノキは根元を切り落とし、長さを半分に切り、食べやすく分ける。卵豆腐は食べやすい大きさに切る。
【作り方】1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火で熱し、煮たったらエノキと卵豆腐を加えて軽く煮る。塩コショウで味を調え、器に注ぐ。
