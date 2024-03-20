大谷がインスタグラム更新

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が7日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。2回に本塁打を放つなど2安打2四球1打点で勝利に貢献した。試合終了から数時間、日付が変わった直後に自身のインスタグラムを更新。1052万人のフォロワーに2勝目を報告した。

大谷はインスタグラムで韓国戦の様子を投稿した。右翼席への特大アーチや9回に好守をみせた周東佑京外野手など、5枚の写真を公開。2つの星マークとともに「みなさんまた明日」と、8日のオーストラリア戦に向けたメッセージを添えた。6日のチャイニーズ・タイペイ戦を終えたあとの投稿では、星マークは1つだったことから、テキストに入れた“絵文字”は白星を示すものと思われる。

大谷はチャイニーズ・タイペイ戦に続き、韓国戦でも侍ジャパン打線を勢いづけた。WBCでは自身初となる2試合連発を放つなど、2安打2四球1打点。全打席で出塁を果たし、超満員の東京ドームを沸かせた。

WBC連勝スタートとなった侍ジャパンは1次ラウンド突破に大きく近づいた。8日にオーストラリア、10日にチェコと試合を臨む。前回大会でも活躍した大谷には、日本をけん引する働きが期待される。（Full-Count編集部）