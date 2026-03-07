【ワシントン＝池田慶太、ドバイ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は７日、自身のＳＮＳに「本日、イランは激しい攻撃を受ける」と投稿し、近く大規模な攻撃に踏み切ることを予告した。

「これまで標的にされていなかった地域や集団に対し、完全な破壊と確実な死が検討されている」と述べ、強く威嚇した。

これに先立ち、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は７日のビデオ声明で、報復として米軍基地を抱える近隣諸国に行った攻撃について、相手側の攻撃がなければ中止すると発表した。その上で近隣諸国に謝罪した。最高指導者の職務を代行する「臨時指導評議会」が６日、攻撃中止を決定したという。攻撃に「近隣諸国を侵略する意図はなかった」と釈明した。

攻撃中止の決定に関して、トランプ氏はＳＮＳへの投稿で「この約束は米国とイスラエルの容赦ない攻撃があったからこそだ」と成果を強調した。「イランはもはや『中東の敗者』であり、何十年もその地位にとどまるだろう」と訴えた。

一方、米ＮＢＣニュースは６日、米国などのイラン攻撃を巡り、トランプ氏が小規模な地上部隊派遣に関心を示していると報じた。特殊部隊などを潜入させ、特定の標的を攻撃して撤退させる作戦などが想定されているという。

トランプ氏は６日のＳＮＳで、イランとの合意は「無条件降伏以外あり得ない」と投稿。これに対し、ペゼシュキアン氏は「その夢は墓場まで持って行くべきだ」と拒否した。

軍事作戦開始から１週間を迎えた７日も、イスラエル軍は攻撃を続けた。軍は首都テヘランのイマーム・ホセイン大学や弾道ミサイルの保管に使われていた地下施設などを空爆したと発表した。同大は精鋭軍事組織「革命防衛隊」の傘下にある軍事大学だ。