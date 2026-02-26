CONVERSE新作3月モデル登場♡日本製やバレエコアも揃う注目作

CONVERSEから2026年3月の新作コレクションが登場します。定番ALL STARをベースに、日本製の上質モデルからフォーマルにも使えるレザータイプ、トレンドのバレエコアを取り入れたウィメンズモデルまで幅広く展開。伝統的なデザインと現代的な感性が融合した、春のコーデに取り入れたい新作スニーカーが揃いました。お気に入りの一足を見つけてみてください♡

個性が光るオールスター新作

ALL STAR AGED IGNT HI（オールスター エイジド IGNT HI）



価格：12,650円

2000年代の「ALL STAR IGNITE」をベースにしたアレンジモデル。

アメリカのカスタムカルチャーを思わせるフレイムパターンをプリントし、ブラックボディに鮮やかなグラデーションが映えるデザインです。

ホワイトのペアシューレースが付属し、スタイリングのアレンジも楽しめます。

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm(カラー：ブラック／ブルーフレイム、ブラック／グリーンフレイム)

素材：アッパー・キャンバス、アウトソール・ラバー

発売日：2026年3月10日

ALL STAR TREKWAVE BL OX(オールスター トレックウエーブ BL OX)



価格：15,950円

TREKWAVEにバレエコアの要素をプラスしたウィメンズモデル。ギンガムチェックのシューレースを足首まで巻き上げられる仕様で、ガーリーな雰囲気に仕上げています。

同色のコットンシューレースも付属。厚みのあるE.V.A.ミッドソールと防滑性を意識したアウトソール設計により、クッション性と安定性も兼ね備えています。

サイズ：22.0～26.0cm(カラー：ミルキーミント、ブラック／ブラック)

素材：アッパー・ポリエステル、アウトソール・ラバー

発売日：2026年3月27日

日本製モデルの上質な一足

SUEDE ALL STAR J HI（スエード オールスター J HI）



価格：29,700円

上質な国産スエードを使用したMADE IN JAPANモデル。グレープカラーのスエードに生成りのテープとコットンシューレースを合わせ、デッドストックのような雰囲気を演出しています。

80年代のラストを採用したシャープなシルエットや「MADE IN JAPAN」表記のヒールラベルなど、こだわりのディテールが魅力。

クッション性と反発性に優れたラバースポンジインソールも採用されています。

サイズ：22.5～28.0、29.0、30.0cm(カラー：グレープ)

素材：アッパー・スエード、アウトソール・ラバー

発売日：2026年3月17日

CANVAS ALL STAR J HI / OX（キャンバス オールスター J HI / OX）



価格：HI・16,500円／OX・15,950円

細部まで丁寧に仕上げた日本製のALL STARをクラシックなツリーグリーンでアレンジしたモデル。細めのコットンシューレースや光沢のあるハトメ、生成り色のテープがクラシックな印象を演出します。

日本国旗をイメージしたレッドカラーの特別ボックスもポイントです。

サイズ：22.5～28.0、29.0、30.0cm(カラー：ツリーグリーン)

素材：アッパー・キャンバス、アウトソール・ラバー

発売日：2026年3月10日

レザー仕様の上品モデル

ALL STAR COUPE PLAINTOE OX（オールスター クップ プレーントウ OX）



価格：18,700円

ヨーロピアンテイストのカップソールを採用したクップシリーズのプレーントウモデル。

装飾のないシンプルなつま先デザインと内羽仕様が特徴で、きれいめコーデやオフィスカジュアルにも合わせやすい一足です。

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm(カラー：ホワイト、ブラック)

素材：アッパー・レザー、アウトソール・ラバー

発売日：2026年3月6日

ALL STAR COUPE BG LOAFER（オールスター クップ BG ローファー）



価格：19,800円

ヌバック素材を使用し、ブローグ（穴飾り）を取り入れたクラシックなローファーデザイン。スニーカーの履き心地と革靴のような上品さを両立し、きちんと感のあるスタイルにも活躍します。

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm(カラー：ブラック)

素材：アッパー：ヌバック、アウトソール：ラバー

発売日：2026年3月6日

春コーデに合わせたい新作

春らしいカラーや上質素材、トレンド感のあるデザインまで揃った今回の新作は、普段使いからきれいめスタイルまで幅広く活躍してくれそうです。

履くだけでコーディネートをアップデートできる一足が見つかるのも魅力♪新しい季節のスタートに、CONVERSEの新作スニーカーを取り入れてみてはいかがでしょうか。