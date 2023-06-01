アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から7日で1週間が経ちました。イランも近隣諸国に報復攻撃を行っていますが7日、ペゼシュキアン大統領は声明で、近隣諸国に「謝罪する」と述べました。外交的孤立を避ける狙いがあるとみられます。

7日、イランのペゼシュキアン大統領は声明で「イランの攻撃を受けた隣国には私自身の責任として謝罪する」と述べたうえで6日に暫定の指導部が、「隣国から攻撃されない限りイランから隣国を攻撃したり、ミサイルを発射することはない」と決定し、軍に伝達したことを明らかにしました。

一方で、アメリカのトランプ大統領がイランに無条件降伏を求めていることについて「そのような夢は墓場まで持っていくべきだ」と激しく反発しました。

そのトランプ大統領は7日、自身のSNSを更新し、「打ちのめされているイランが中東の隣国に謝罪し降伏して、今後は攻撃しないと約束した」と投稿し、「アメリカとイスラエルによる容赦ない攻撃があったからこそ、こうした約束を引き出した」と持論を展開しました。また、「イランは今日、甚大な攻撃を受ける」と述べさらなる大規模攻撃を示唆しています。

一方、攻撃開始から7日で1週間となり、中東全域に広がった戦火で、1600人を超える犠牲者が出ています。

アメリカとイスラエルによる大規模攻撃が続いているイランでは1332人、イスラエルが空爆などを続けるレバノンでは294人が死亡しました。

一方、イランの報復攻撃によってイスラエルで11人、イラクや湾岸諸国などで11人が死亡しています。