¡Ú£×£Â£Ã¡Û´Ú¹ñ¤Î¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤¬ÇÔÀï¤ÎÊÛ¡Ö2023Ç¯¤ÎWBC¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡Ìîµå¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï£·Æü¡¢£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤ÎÆüËÜÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£¶¡½£¸¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤è¤ê¤â°ÂÂÇ¿ô¤ÏÂ¿¤¤£¹ËÜ¤òÊü¤Ã¤ÆÀÜÀï¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÆü´ÚÀï¤Ï´Ú¹ñ¤Î£±£±Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¡ÊÌø»Ö荽¡á£µ£´¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï»î¹çÁ°¤«¤é¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç¤É¤¦¿Ê¤á¤ë¤«¤òºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤Ç·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£·²ó¡¢£µ¡½£µ¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿Æó»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂçÃ«¤ò¿½¹ð·É±ó¡£Â³¤¯¶áÆ£¤«¤éº¸ÏÓ¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥åÅê¼ê¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤â¤Î¤Î»Íµå¤òÁª¤Ð¤ì¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡¢µÈÅÄ¤Ë¤Ï£²ÅÀÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¥§¥³Àï¤Ç¥¥àÅê¼ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¥¥àÅê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£´¡½£±£³¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤ÎÆüËÜÀï¤«¤é¡¢£³Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ç£²£°£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È»Ø´ø´±¡£¡ÖºòÇ¯£²·î¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë£±Ç¯´Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µá¤á¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï½é²ó¡¢ÆüËÜ¤ÎÀèÈ¯¡¦µÆÃÓ¤¬À©µå¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¤Î£³Ï¢ÂÇ¤È¥à¥ó¡¦¥Ü¥®¥ç¥óÆâÌî¼ê¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ç°ìµó£³ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢ÎëÌÚ¤Î£²È¯´Þ¤à¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤«¤é¤Î£´È¯¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤¬Æ±ÅÀ£²¥é¥ó¤ÇÇ´¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£³Ç¯Á°¤ÎÂçº¹ÇÔÀï¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡£