¤µ¤ó¤Þ¡¡¥Û¥ê¥±¥ó¤È¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡×¸åÈÖÁÈ¤Ë°ÕÍß¤â¡Ä¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¶²½ÌÊó¹ð¡ÖÁá¤è¸À¤¨¡¢¥¢¥Û¡ª¡×
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£·Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Î¸åÈÖÁÈ¤Î£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎàÎ¢ÏÃá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£Ô£Â£Ó¤Ï£´Æü¡¢¾åÅÄ¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¿·¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¿¸Ìé¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼£Ñ¡×¡ÊÆüÍË¡¢¸áÁ°£±£±»þ£³£µÊ¬¡Ë¤¬£´·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä¡×¤È¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ²ñ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ñ¤Ï¤µ¤ó¤Þ¡¢¾åÅÄ¡¢ËÙÆâ·ò¡¢¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡¢¥¸¥ç¥ËÃË¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡Ø¤¢¤Î¸å¡¢²¿¤¹¤ë¤ó¤ä¤í¡©¡¡Ä¹¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡£¡Ø¤ª¤ª¡ª¡¡¥Û¥ê¥±¥ó¡¢£²¿Í¤Ç¤ä¤í¤«¡£Ãë´Ö¤Ã¤«¤éÌµÃã¶ìÃã¤Ë¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø£Ô£Â£Ó¤µ¤ó¤Ë¸À¤¦¤Æ¡££´£°Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤è¤ê¤â¡¢¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¤ä¤í¤¦¤ä¡Ù¸À¤¦¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãë¿©¤Î»þ´Ö¤Ë»öÂÖ¤Ï°ìÅ¾¡¢¡Ö¾åÅÄ¤¬¡¢¤â¤¦¤«¤Ê¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ê¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¤¬¡Ë½ª¤ï¤ë¤Ã¤ÆÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ø¤µ¤Ã¤¤«¤é¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¤Î¸åÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸åÈÖÁÈ¡¢²¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ØÁá¤è¸À¤¨¡¢¥¢¥Û¡ª¡Ù¸À¤¦¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÌ´¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¿å¤ÎË¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö²¶¤â¤º¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¥Ä¥é¤«¤Ã¤Æ¤ó¡¢¤³¤ì¡£¡Ø¤¢¤½¤³¡¢¾åÅÄ¤¬¤ä¤ê¤è¤ó¤Í¤ó¤Ê¡Ä¡Ù¤È¤«»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¡×¤È¥°¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£