¡Ú£×£Â£Ã¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¶þ¿«£±£±Ï¢ÇÔ¡¡´Ú¹ñ¤ÎÌÀ°ÅÊ¬¤±¤¿²¡¤·½Ð¤·»ÍµåÅê¼ê¤ÎÂ³Åê¡Ö¤Ê¤¼¡Ä¡×
¡¡£×£Â£Ã¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï£·Æü¡¢½ÉÅ¨¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÈÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ò±é¤¸¤¿Ëö¤Ë£¶¡½£¸¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Î½à·è¾¡°ÊÍè¡¢°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç¶þ¿«¤Î£±£±Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Æó»àËþÎÝ¤«¤éÎëÌÚ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢Â³¤¯µÈÅÄ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿£·²ó¤À¡£
¡¡´Ú¹ñÂ¦¤ÏÎëÌÚ¤ÎÁ°ÂÇ¼Ô¡¦¶áÆ£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿Æó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çº¸ÏÓ¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥åÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ò£¶ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢¶áÆ£¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÝ¤òËä¤á¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡£µÈÅÄ¤ËÄËÂÇ¤µ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë½ý¸ý¤À¤±¤ò¹¤²¤ë·Á¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢£·ÈÖ¼ê¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤Ï²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¹¶¼é¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î´ÚÆüÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÍîÃÀ¤ò±£¤»¤º¡Ö¤Ê¤¼£·²ó¤Ë¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥å¤ò²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¤â¸òÂå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Èà¸¡¾Úá¡£º¸ÏÓ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¡ÖÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¶áÆ£¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢ÉÔ°Â¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ò£±¤Ä¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂç²ñ¤Îµ¬Äê¾å¡¢ÂÇ¼Ô£³¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¸òÂå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï²ÄÇ½¤Ê¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¯ÍÑ¤Ï£×£Â£Ã¤Îµ¬Äê¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÈÄ¤·¤¿Åê¼ê¤Ï£³¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤«¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶áÆ£¡¢ÎëÌÚ¤ËÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥å¤ÏÂ³Åê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢µÈÅÄ¤ËÃ×Ì¿Åª¤Ê°ìÂÇ¤ò¿©¤é¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÀÜÀï¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢£¸Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤È¤Î£³ÀïÌÜ¤ËÎ×¤à¡£