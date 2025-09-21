女性9人組「NiziU」が8日、大阪城ホールで全国ツアーの大阪公演を行った。アンコールで3年ぶりとなるドームツアーを映像で発表し、ファンからは涙がこぼれた。

ライブは「I AM」からスタート。リマのエネルギッシュなラップでNiziUワールドに引き込むと、ロックミュージックから爽やかなダンスナンバーまで多様なステージを披露。本物の“スター”としてパフォーマンスした「Nizi Project」テーマ曲「Baby I’m a star」は、オーディション当時と打って変わって自信に満ちあふれていた。

また、4月1日に発売する2枚目のEP「GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU」から、「Too Bad」や、西野カナのヒット曲「Dear…」のカバーなどを披露。9人の持ち味であるシンクロダンスや、軽やかな聴き心地のいい歌声で老若男女のWithUを魅了した。MAYYUKAは「やっぱ関西だからか、レスポンスが凄いよね」と観客の熱気に圧倒された様子で、RIKUも「一曲目から盛り上がり凄かった。“アーオ！”って聞こえて、“あ、これ今日ええ日になるわ”て確信した」と手応えを口にした。

グループは昨年12月にデビュー5周年を迎えた。以前の取材でMAYUKAが「ドームやスタジアム、絶対に連れていきます！」と宣言していた通り、6月にドーム公演を有言実行することに。アンコールのMC中、映像で発表されると、会場は割れんばかりの大歓声。RIMAらメンバーも涙し、ファンも涙。RIOは「今回は私たちもWithUと一緒に見たいということで、急きょこのタイミングで発表しました」と、ステージでともに喜びを分かち合いたかったことを説明。MAKOは「ドームを開催するということで、私たちもめちゃくちゃ準備するので、ワクワクたくさん溜めておいてくださいね！」と呼びかけた。6月6、7日に大阪で、同13、14日に東京で開催される。