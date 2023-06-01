ニッポン放送『ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)』の模様

　お笑いコンビ・ヤーレンズが毎月1回最終土曜日に『オールナイトニッポン0(ZERO)』（深3：00）を担当。2月28日深夜、23回目の放送を迎えた。

　前回同様、まずはタイトルコールを行ってから幕開け。楢原が「改めまして、春日さん、尾形さん、あばれるさん、お疲れ様でした」ときちんと前番組の“受け”を行った。

　楢原による「NAVER亡きあと、誰がまとめるのかといえば、それは楢原が」といった小粋なジョークも健在。「春日」というワードをきっかけに、春日局→松下由樹→大奥→パニーニと、話が数珠繋ぎとなっていく心地よさを感じさせていた。