ヤーレンズ楢原、NAVER終了後の“まとめ”に立候補？ 『ヤーレンズANN0』小粋なトーク健在
お笑いコンビ・ヤーレンズが毎月1回最終土曜日に『オールナイトニッポン0(ZERO)』（深3：00）を担当。2月28日深夜、23回目の放送を迎えた。
【写真たくさん】2026年は一味違う？タイトルコールから始まった『ANN0』
前回同様、まずはタイトルコールを行ってから幕開け。楢原が「改めまして、春日さん、尾形さん、あばれるさん、お疲れ様でした」ときちんと前番組の“受け”を行った。
楢原による「NAVER亡きあと、誰がまとめるのかといえば、それは楢原が」といった小粋なジョークも健在。「春日」というワードをきっかけに、春日局→松下由樹→大奥→パニーニと、話が数珠繋ぎとなっていく心地よさを感じさせていた。
