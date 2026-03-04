Netflix生配信に女優の戸田恵梨香さんが登場

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。試合中にはNetflix生配信で女優の戸田恵梨香さんが登場した。

侍ジャパンは初回に3点を失ったが、1点を追う3回1死、大谷翔平投手（ドジャース）が3球目の変化球を完璧に捉え、右翼席へ飛び込む同点弾を叩き込んだ。さらに鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（レッドソックス）にも本塁打が飛び出し逆転に成功した。

その後、Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」の告知映像が流れ、球場のエキサイトシート付近に画面が切り替わると、ドラマの主演を務める侍ジャパンのビジターユニホームを着た戸田恵梨香さんが球界OBの糸井嘉男氏とともに登場した。

中継では糸井氏と「やったー！」とハイタッチをするなど大盛り上がり。戸田さんも「この興奮をどうやって抑えればいいかわからないです」と大興奮の様子だった。（Full-Count編集部）