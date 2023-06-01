9人組ガールズグループ「NiziU」が7日、大阪城ホールで全国アリーナツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」大阪公演初日を迎え、約3年半ぶりとなるドームツアー開催を発表した。会場は京セラドーム大阪（6月6、7日）と東京ドーム（同13、14日）での2会場4公演。NiziUの主な歩みは以下の通り。

◆20年6月 グループ結成。「Nizi Project」を経て1万人の中から選ばれる。プレデビュー曲「Make you happy」が女性アーティスト初のデジタルランキング3部門同時1位獲得。

◆同12月 「Step and a step」でメジャーデビュー。女性グループ史上最速のデビューからわずか29日で「第71回NHK紅白歌合戦」初出場。

◆21年12月 「Take a picture」で第63回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。NHK紅白歌合戦に2年連続出場。

◆22年11月 東阪2会場で初のドーム公演を実施。デビュー約1年11カ月でのドーム公演は国内女性アーティスト史上最速。

◆23年9月 千葉・ZOZOマリンスタジアムで初のスタジアムライブ開催。

◆同10月 韓国デビュー。

◆25年2月 ファーストミニアルバム「AWAKE」をリリース。1枚目のアルバムから4作連続で週間ランキング首位獲得は女性グループアーティスト史上3組目の快挙。