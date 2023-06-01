9人組ガールズグループ「NiziU」が7日、大阪城ホールで全国アリーナツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」大阪公演初日を迎え、約3年半ぶりとなるドームツアー開催を発表した。会場は京セラドーム大阪（6月6、7日）と東京ドーム（同13、14日）での2会場4公演。以下はメンバーコメント。

◆MAKO「こうして、またドームという最高のステージに立たせていただけるという事で心から感謝とうれしい気持ちで一杯です！今の私たちがどのようなステージを繰り広げるのか！楽しみにして頂きたいですし、またWithUの皆さんと、これまでに無い感動の瞬間を作り上げれらなと思ってます！！」

◆RIO「約3年半ぶりのドーム！！すでにワクワクが止まりません！楽しみいい〜。またこのステージに戻って来られることができて本当に幸せです！WithUのみんな本当にありがとう！私たちの気合たっぷり、自信たっぷりなドームツアーにするのでぜひ期待して待っていてください！」

◆MAYA「またWithUと一緒にドームに戻って来れて本当に幸せです…！ここまで連れてきてくれて本当にありがとう、WithU！最高のステージをお届けする事を約束します！沢山ワクワクして待ってて下さい！！」

◆RIKU「またいつかドームに立ちたいという夢がこうしてかなうことができて本当にうれしいです！！最高のパフォーマンスをお届けします！！一緒にすてきな思い出を作りましょう♪ドームでWithUと会えることを楽しみにしてます！」

◆AYAKA「またこうしてドーム公演をすることができて本当にうれしいです！ありがとうございます！約3年半ぶりなので、いろういろな経験を経てよりパワーアップしたNiziUをお見せできるよう頑張ります！」

◆MAYUKA「またドームという場所まで私たちを連れて行ってくれたWithU本当にありがとうございます！！約3年半ぶりのドームということで、今からワクワクドキドキでいっぱいです！！私たちと一緒に、最高に幸せな思い出を作りましょう！！」

◆RIMA「今回2022年ぶりにドームで公演ということでとてもうれしくてワクワクしています！今回ドームで公演させていただけると聞いた時、本当にびっくりして今でも実感があまりないです。もっとパワーアップしたNiziUをお見せするためにメンバーと事務所の方と沢山相談をしながら最高なライブにしようとしています！沢山期待してください！」

◆MIIHI「また私たちがドームのステージに立てることが本当にうれしいです！早くWithUに伝えたくてドキドキしていましたハートあの時よりもレベルアップしたNiziUをお見せできるように頑張ります！一緒にすてきな景色を見ましょう！！」

◆NINA「またこうしてドームに立つことができてとても幸せです！初のドーム公演から今まで支えてくださった沢山のWithUの方や周りの方に感謝の気持ちでいっぱいです！絶対に忘れられないようなすてきなステージをお見せしますので沢山期待してくださいハート」