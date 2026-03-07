エヴァンゲリオン手掛けるカラー社が謝罪　新作短編映像の盗撮めぐり削除申請も「作業工程の人的ミス」で公式データ流出

映像作品の企画などを手掛ける株式会社カラーは７日、公式サイトを更新。ＳＮＳ上に違法に投稿された同社のアニメ「エヴァンゲリオン」の新作短編映像の削除申請の通報を行っていたが、その際に公式データが一時的に外部からアクセス可能な状態となり、不当に拡散される事態となったことを報告した。

同社は「エヴァンゲリオン」作品３０周年記念フェス「ＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ：３０＋；」（２０２６年２月２１日〜２３日開催）で、会場限定として用意した映像を無断で撮影、公開し違法アップロードが横行していた一部来場者の行為を受けて２月２１日夜から削除申請の通報業務を行っていた。

だが削除申請を進める過程で映像の著作権を証明するために記述したアクセス情報が、Ｘ（旧ツイッター）の仕様で、「盗撮映像を投稿したアカウント側に開示されました」という。結果、公式データが一時的に外部からアクセス可能な状態となり、３月７日の早朝に、そのデータをダウンロードした盗撮映像投稿者から、ＸをはじめとするＳＮＳ上へ公式映像が不当に拡散されるという事態を招いたと明かした。

事態発覚後、即時データ削除を実施したが、「本件は、担当者の作業工程における人的ミス」とし、「Ｘ上での削除申請仕様への理解不足や誤認によって、盗撮映像投稿者へ公式データを開示してしまったことに起因いたします」と説明。作業責任は株式会社カラーにあり、対応、収束に努めているという。そして「本件により、関係者の皆様ならびに作品を応援してくださっている皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。