A’pieuのクッションファンデ新作登場！生肌仕上げの軽やかベースメイク

韓国コスメブランドA’pieu（アピュー）から、素肌の美しさを引き立てる新作ベースメイク「アピュー ウォーターロック クッション」が登場します。軽やかな付け心地と自然な仕上がりを両立したクッションファンデは、日常使いにもぴったり♡先行発売と一般発売が予定されており、ナチュラルな肌印象を叶えたい方に注目のアイテムです。

生肌仕上げのクッションファンデ

アピュー ウォーターロック クッション



価格：2,420円（税込）

素肌を引き立てる「生肌（センピブ）」仕上げを叶えるクッションファンデーション。厚塗り感なくナチュラルにカバー¹し、透明感¹のあるセミマット肌を演出します。

毛穴や凹凸にも薄膜でフィットし、きれいな素肌感を長時間キープ*¹できるのも魅力です。

カラー：No.19 ピュア（クリアなライトカラー）／No.21 シェル（上品なアイボリー）

発売日：2026年3月2日（月）よりロフト、PLAZAにて先行発売

2026年4月16日（木）より順次新発売

販売チャネル：全国のバラエティショップ／ドラッグストア／ミシャ公式オンラインストア

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

軽やか密着とスキンケア発想

均一でキメ細かな粒子が肌に密着するエアヴェールフィット処方を採用。ヨレにくくムラのない仕上がりで、薄膜ヴェールが肌の水分蒸発を防ぎ、乾燥によるつっぱり感を軽減します。

さらに、10種類のヒアルロン酸²や12種のペプチド³を配合し、メイクしながら肌を保湿。

ティーツリー葉油⁴と3種のTECA⁵（ツボクサエキス由来成分）も配合されており、肌荒れを防ぎながら健やかな状態を保ちます。

*¹メイクアップ効果による

*²保湿成分：ヒアルロン酸Ｎａ、ジメチルシラノールヒアルロネート、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Ｋ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸ジメチルシラノールＮａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ

*³保湿成分：アセチルヘキサペプチド－８、アセチルオクタペプチド－３、アセチルテトラペプチド－２、アセチルテトラペプチド－３、アセチルテトラペプチド－５、アセチルテトラペプチド－９、トリペプチド－１銅、ノナペプチド－１、パルミトイルペンタペプチド－４、パルミトイルトリペプチド－１、パルミトイルトリペプチド－５、アスコルビン酸ポリペプチド

*⁴整肌成分

*⁵整肌成分：マデカシン酸、アシアチン酸、アシアチコシド

春のベースメイクにおすすめ

ナチュラルなツヤとさらっとした質感を両立した「アピュー ウォーターロック クッション」は、テカリやベタつきが気になる季節にも心地よく使えるアイテムです。

軽やかな付け心地で、毎日のメイクを快適にしてくれるのも嬉しいポイント♪素肌感を大切にしたベースメイクを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♡