ウクライナ政府によると、同国東部ハルキウで７日未明、ロシア軍によるミサイルや無人機での攻撃があり、子どもを含む少なくとも１０人が死亡、１５人が負傷した。

６日に開幕したミラノ・コルティナパラリンピックでは、ロシア選手が国の代表として参加を認められたが、露軍による攻撃は各地で続いている。

ウクライナ軍によると、露軍は６日夜から７日未明、極超音速ミサイルや弾道ミサイルなど計約３０発、無人機約４８０機を投入し、ウクライナ各地を攻撃した。首都キーウでは重要インフラ施設も被害を受け、集合住宅など１９００棟以上で新たな暖房の供給停止が発生したという。

ロシアでは国営メディアなどが７日、ロシアのパラリンピックへの公式参加復帰について「ロシアの旗が世界のスポーツに戻った」「１２年ぶりの歴史的な出来事」などと伝えた。

ロシアはソ連時代から、スポーツを国威発揚や「大国」ぶりを誇示する一つの手段としており、ロシアは正式参加の復帰を求めてきた。ロシア人選手が７日、メダルを獲得すると、露パラリンピック委員会のトップは「長い中断の末、国の象徴を掲げ、メダルを取った。世界で最も強い選手たちが代表に集まった」と勝ち誇ったように話した。