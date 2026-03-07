◇ボクシングWBOアジア・パシフィック（AP）スーパーフェザー級タイトルマッチ10回戦 大畑俊平《TKO7回1分11秒》斎藤麗王（2026年3月7日 東京・後楽園ホール）

WBO―APスーパーフェザー級タイトルマッチで同級4位の大畑俊平（25＝駿河男児）が王者・斎藤麗王（27＝帝拳）に7回TKO勝ちし、新王者に輝いた。

2度目のタイトル挑戦で悲願の初タイトルだ。7回にロープ際で王者を捉えた大畑は強烈な右ストレートを一閃（いっせん）。左目を気にしながら後退する斎藤を見て、レフェリーが試合をストップ。喜びを爆発させた大畑は涙を浮かべながら、所属ジムの前島正晃会長と何度も熱い抱擁。「2回で足が動かなくなったが、覚悟を決めてその距離（接近戦）で戦えた。7回に切り替えられたことが良かった」と目を赤くしながら激闘を振り返った。

飛龍高3年時に全国総体バンタム級3位、東洋大3年時には全日本選手権ライト級で準Vとアマチュアでの実績は十分。ただ24年3月の日本ユース同級タイトルマッチで王者・渡辺海（ライオンズ）に0―2で判定負けするなど、あと一歩で涙をのんできた。「アマチュアの時から節目で（タイトルを）獲れていなかった。めっちゃうれしいっす」と笑みを広げた。

同門で高校、大学のの先輩の日本同級2位の木村蓮太朗（28）は2月のスーパーフェザー級1000万円トーナメント初戦4回TKO勝ち。試合前には「おまえには（ベルト）一本だけしか獲らせないからな」と言葉をかけられたことを明かし「早く2本（日本＆東洋太平洋）獲ってもらって、さっさと世界にいってもらって、僕は国内を獲りたい」と笑顔で強烈なエールを送っていた。