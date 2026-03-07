¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÀÐËÜÍµÉð àÃ¦ÆóÅáÎ®á¤Ç¥Ü¡¼¥È¤ËÀìÇ°¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡Ö£Â£ÐÇßÅÄ³«Àß£±£¹¼þÇ¯µÇ°ÎáÏÂ¥¹¥Ô¡¼¥É¥ì¡¼¥µ¡¼ÁªÈ´Àï¡×¤Ï£·Æü¡¢£´ÆüÌÜ´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐËÜÍµÉð¡Ê£²£µ¡áÂçºå¡Ë¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÁö¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ£´£Ò¤ò£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¹ë²÷¤Ë¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÇòÀ±Äù¤á¡£Í½Áª£¶Áö¤ò£´¾¡£²Ãå£±ËÜ¡¢ÆÀÅÀÎ¨£¹¡¦£±£·¤È¤·¤Æ¼ó°ÌÆÍÇË¡£½àÍ¥£±£±£Ò¤Î£±¹æÄú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²Ï¢Î¨£³£¹¡ó¤ÎÁêËÀ£³£±¹æµ¡¤Ï¡Ö£´£Ò¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï£±£µ£°¤Þ¤ÇÊü¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤½¤³¤«¤é¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´Â®¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¥á¥Á¥ã¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿¤Ó¤¬¤¤¤¤¤±¤É¡¢º£¤À¤È¥¿¡¼¥ó¤â²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤·Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤Ïµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï°ìÁØ¤ÎÈôÌö¤ò´ü¤¹°ìÇ¯¤À¡££²£°£²£¶Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¥ë¡¼¥¡¼¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££²·î¤Ë½»Ç·¹¾¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¤Ç½é¤Î£ÇµÍ½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á°Àá¤ÎÆôºê¤Ç¤Ï£´²óÌÜ¤Î£Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ç£·Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿´ØÀ¾Âç³ØË¡³ØÉôË¡³ØÀ¯¼£³Ø²Ê¤òº£½ÕÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ëÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ï¤â¤¦ÊÒ¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤Ï¤½¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ÏµÇ°¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼«¤éÂ´¶È¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢½àÍ¥¤òÆ¨¤²²÷¾¡¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£±¹æÄú¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¡£